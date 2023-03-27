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Tuşlu telefonlarda talep patlaması

Önceden askerler ve yaşlılar tarafından tercih edilen unutulmaya yüz tutmuş tuşlu telefonlara, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilgi arttı.

Tuşlu telefonlarda talep patlaması - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından cep telefonlarında tercih değişti. Daha uzun şarj ömrü olduğu için unutulmaya yüz tutmuş telefonlara yönelen vatandaşlar, tuşlu telefon alabilmek için bayilerin yolunu tuttu.

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Tuşlu telefonlarda talep patlaması - Resim: 2

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar şarjları kısa sürede biten akıllı cep telefonlarından tuşlu cep telefonlarına yöneldi.

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Tuşlu telefonlarda talep patlaması - Resim: 3

Kullanım süresi daha uzun olan tuşlu cep telefonlarını yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale'de de telefon bayilerinin yolunu tutuyor.

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Tuşlu telefonlarda talep patlaması - Resim: 4

Şarjı daha geç bittiği için vatandaşlar tarafından ilgi gösterilen cep telefonlarının satışında artış yaşandı.

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