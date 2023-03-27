Tuşlu telefonlarda talep patlaması
Önceden askerler ve yaşlılar tarafından tercih edilen unutulmaya yüz tutmuş tuşlu telefonlara, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilgi arttı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından cep telefonlarında tercih değişti. Daha uzun şarj ömrü olduğu için unutulmaya yüz tutmuş telefonlara yönelen vatandaşlar, tuşlu telefon alabilmek için bayilerin yolunu tuttu.
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6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar şarjları kısa sürede biten akıllı cep telefonlarından tuşlu cep telefonlarına yöneldi.
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Kullanım süresi daha uzun olan tuşlu cep telefonlarını yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale'de de telefon bayilerinin yolunu tutuyor.
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Şarjı daha geç bittiği için vatandaşlar tarafından ilgi gösterilen cep telefonlarının satışında artış yaşandı.
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