Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi

Yayında rehinelerle sohbet eden İbrahim Y. "Nerelisin?" sorusunu, "Aslen Bayburtluyum ama doğma büyüme buradayım" diyerek yanıtladı. İbrahim Y., "Sen ayrılmış mıydın işten?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"15 gün önce ayrıldım. Kardeşim devam ediyor. O devam. Artık bilmiyorum bundan sonra çalıştırırlar mı, bugünden, bu saatten sonra sonra bilemiyorum. İstemeden kötülük yapmış olabiliriz. Kendi bilecekleri bir şey, bilmiyorum. Onların da nasibi belki başka yerdedir ama ben tabii vicdanen rahatsız olurum. Benim yüzümden birilerini cezalandırılması kötü olur. Ben yapmışım. Acizlik yani. Benden intikam alamamışsın, sen bu adama, işçine şey yapıyorsun. Onların anlayışı nasıl olur? Patronların mesela bana karşı. Saygı duyarlar mı? Sanmıyorum saygı duyacaklarını. Sonuçta onları da zor duruma düşürdüm. Onu da düşünmedim değil ama kendi inancım daha ağır bastı"