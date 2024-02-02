Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi
Kocaeli'de fabrikadaki rehine krizi saldırganın tuvaleti gelince tam 9 saat sonra sona erdi... Rehin alınan işçiler tam 9 saatlik endişeli bekleyişin ardından kurtarıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İbrahim Y. tarafından rehin alınan P&G fabrikasının işçileri, 9 saatin ardından kurtarıldı. Şahıs, tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrılınca operasyon için düğmeye basıldı. İbrahim Y. yakalandı, rehineler ise saatler sonra ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Operasyondan önce ise şahıs zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yaptı, aynı zamanda rehinelerin hesaplarından da canlı yayınlar açıldı. Operasyondan yaklaşık 2 saat önce açılan canlı yayında ise ilginç diyaloglar yer aldı. Olay, 1 Şubat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Fabrikaya çitleri atlayarak girdiği iddia edilen İbrahim Y., 7 personeli rehin aldı. Korku dolu anlar yaşayan rehineler, zaman zaman yakınlarını arayıp, mesaj atarak durumları hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Fabrika bölgesinde de üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Olayın hemen ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye gitti, son durum hakkında bilgi aldı. Vali Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve alanında uzmanların katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Olay, tüm yönleriyle bu toplantıda ele alındı.
İbrahim Y., zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yaptı, aynı zamanda rehinelerin hesaplarından da canlı yayınlar açıldı. Rehin tutulan işçilerin yakınları da fabrika bölgesinde saatlerce bekledi. Yakınlarından gelecek iyi bir haberi umut eden vatandaşlar, sosyal medyada yapılan paylaşımları takip etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yapan İbrahim Y., fabrika duvarına sprey boyalarla yazılan "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada açılan yayınlar sırasında ilginç anlar da yaşandı. Yayın sırasında 1 Şubat'ta doğum günü olan personel için pasta kesildi. Doğum günü dolayısıyla önceden hazırlık yapan personeller, İbrahim Y.'den izin istedi. Şüphelinin izin vermesiyle doğum günü kutlandı. Önceden alınan pastaya konulan mumlar, doğum günü olan personel tarafından üflendi. Ardından personel, arkadaşlarına sarıldı. Tüm bu anlar, sosyal medyadan saniye saniye canlı olarak yayınlandı. Operasyondan yaklaşık 2 saat önce, rehin tutulan bir başka personelin sosyal medya hesabından da yayın açıldı. Yaklaşık 45 dakika süren yayında, personeller ile İbrahim Y. arasında yaşanan diyaloglar ve İbrahim Y.'nin telefon konuşması da yer aldı.
Yayında rehinelerle sohbet eden İbrahim Y. "Nerelisin?" sorusunu, "Aslen Bayburtluyum ama doğma büyüme buradayım" diyerek yanıtladı. İbrahim Y., "Sen ayrılmış mıydın işten?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
"15 gün önce ayrıldım. Kardeşim devam ediyor. O devam. Artık bilmiyorum bundan sonra çalıştırırlar mı, bugünden, bu saatten sonra sonra bilemiyorum. İstemeden kötülük yapmış olabiliriz. Kendi bilecekleri bir şey, bilmiyorum. Onların da nasibi belki başka yerdedir ama ben tabii vicdanen rahatsız olurum. Benim yüzümden birilerini cezalandırılması kötü olur. Ben yapmışım. Acizlik yani. Benden intikam alamamışsın, sen bu adama, işçine şey yapıyorsun. Onların anlayışı nasıl olur? Patronların mesela bana karşı. Saygı duyarlar mı? Sanmıyorum saygı duyacaklarını. Sonuçta onları da zor duruma düşürdüm. Onu da düşünmedim değil ama kendi inancım daha ağır bastı"