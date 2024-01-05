Tuvalette kabus! Klozetten zehirli yılan çıktı!
Avusturalya’da umumi tuvalette giren bir kişi klozette çıkan yılanla hayatının şokunu yaşadı.
Avusturalya’nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde halk umumi tuvaletindeki klozette yılan bulundu.
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Tuvalete giren bir kişi yılanı bulmasının ardından polis çağırdı.
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Polisin yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks’e haber veridi.
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"SICAKLILAR NEDENİYLE SIK GÖRÜLEBİLİR"
Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca süren şiddetli fırtınaların ardından da etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sık görülebildiğini söyledi.
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