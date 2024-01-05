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  4. Tuvalette kabus! Klozetten zehirli yılan çıktı!

Tuvalette kabus! Klozetten zehirli yılan çıktı!

Avusturalya’da umumi tuvalette giren bir kişi klozette çıkan yılanla hayatının şokunu yaşadı.

Tuvalette kabus! Klozetten zehirli yılan çıktı! - Resim: 1

Avusturalya’nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde halk umumi tuvaletindeki klozette yılan bulundu.

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Tuvalette kabus! Klozetten zehirli yılan çıktı! - Resim: 2

Tuvalete giren bir kişi yılanı bulmasının ardından polis çağırdı.

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Tuvalette kabus! Klozetten zehirli yılan çıktı! - Resim: 3

Polisin yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks’e haber veridi.

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Tuvalette kabus! Klozetten zehirli yılan çıktı! - Resim: 4

"SICAKLILAR NEDENİYLE SIK GÖRÜLEBİLİR"

Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca süren şiddetli fırtınaların ardından da etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sık görülebildiğini söyledi.

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