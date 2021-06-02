Tüyler ürperten keşif: 2300 yıllık kara büyü bulundu

Lamont, "Kavanozun bütün dış cephesi yazıyla kaplıydı. Bir zamanlar 55 kişinin isimleri kazınmıştı. Bu kazımalar şimdi yarı silinmiş halde günümüze kalmış durumda" dedi.

Ancak araştırmacı Lamont, "bağlıyoruz" anlamına gelen bir ifade tespit ettiklerine dikkat çekerek, "Tırnaklar ve tavuk parçaları muhtemelen büyü için kullanıldı. Tırnaklar antik büyülerde sıklıkla görülüyor ve kurbanların hareketlerini engelleyen, semboli olarak onları bağlayan bir güce sahipler" yorumunu yaptı. Bu da kurbanların felç geçirmesinin arzulandığını düşündürüyor.

Lamont makalesinde, "Tavuk yedi aylıktan daha büyük değildi. Büyüyü yaratan insanlar tavuğun umarsızlığını ve kendini koruma yetisinden yoksun olmasını kurbanlara geçirmek istemiş olabilir. Bu ritüel Atinanıların bağlama büyülerine ait" ifadelerini kullandı.