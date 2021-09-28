Tüyler ürperten olay: Öldürdüğü sevgilisinin derisini yüzüp kafasını tencerede haşladı
Dünya üzerinde böyle vahşet çok az görülür. Katherine Knight isimli kadının yaşattığı vahşet duyanları dehşete düşürdü.
Gerçek anlamda psikolojik sorunları olan Katherine Knight, ilk kocasını evlendikleri gece onunla yalnızca "3" kez seviştiği için boğmaya çalıştı. Tabii bu yalnızca başlangıç! İlişkileri devam etse de adam bir süre sonra dayanamıyor ve Katherine'den ayrıldı.
Bu yaşananların ardından Katherine, yeni doğan çocuğunu tren raylarına bıraktı.
Bebekten kurtulmak için bu yöntemi seçen Knight, aynı zamanda bu durumdan vahşice zevk alsa da çevrede bulunan bir evsiz bebeği kurtardı.
Bu yaşananların ardından Katherine, yeni doğan çocuğunu tren raylarına bıraktı.
Bebekten kurtulmak için bu yöntemi seçen Knight, aynı zamanda bu durumdan vahşice zevk alsa da çevrede bulunan bir evsiz bebeği kurtardı.
Alıkoyduğu kadının yüzünü bıçakla parçalayan Knight, kadından kendisini zorla bir araç servis istasyonuna götürmesini istedi. Kadın Katherine'in isteğini yerine getirdi, onu bıraktı, fakat Katherine bu sefer de gözüne bir çocuğu kestirdi. Araç servis istasyonunda gördüğü çocuğu rehin alan Knight, ihbar üzerine olay yerine gelen ve artık Katherine'in vakalarından sıkıldıkları için çocuğu kurtardıktan sonra kadını evire çevire dövdü.