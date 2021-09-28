Tüyler ürperten olay: Öldürdüğü sevgilisinin derisini yüzüp kafasını tencerede haşladı

Alıkoyduğu kadının yüzünü bıçakla parçalayan Knight, kadından kendisini zorla bir araç servis istasyonuna götürmesini istedi. Kadın Katherine'in isteğini yerine getirdi, onu bıraktı, fakat Katherine bu sefer de gözüne bir çocuğu kestirdi. Araç servis istasyonunda gördüğü çocuğu rehin alan Knight, ihbar üzerine olay yerine gelen ve artık Katherine'in vakalarından sıkıldıkları için çocuğu kurtardıktan sonra kadını evire çevire dövdü.