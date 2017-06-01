Tüyler ürperten rakam: 500 bin bonzai bağımlısı var

Zehir tacirlerinin Türkiye’de yaklaşık 7 yıl önce pazarlamaya başladığı sentetik uyuşturucu bonzai, fiyatının 10 liralara kadar düşmesiyle hızla yayılmaya başladı. Doğal olmayan ortamlarda üretilen bu sentetik madde, son derece büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Tek bir dozda bile ölüme kadar götürebilen bonzai bir anda korku, öldüğünü düşünme, halüsinasyon gibi etkilere sahip.



