  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Haziran 2017 11:55

Tüyler ürperten rakam: 500 bin bonzai bağımlısı var

Türkiye'de son yılların en ölümcül uyuşturucu maddesi olan bonzai bağımlılarının sayısında patlama yaşandı. Birer zombi haline gelen bağımlılar, hem kendilerini öldürüyor hem çevrelerine tehlike saçıyor.

Tüyler ürperten rakam: 500 bin bonzai bağımlısı var

Zehir tacirlerinin Türkiye’de yaklaşık 7 yıl önce pazarlamaya başladığı sentetik uyuşturucu bonzai, fiyatının 10 liralara kadar düşmesiyle hızla yayılmaya başladı. Doğal olmayan ortamlarda üretilen bu sentetik madde, son derece büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Tek bir dozda bile ölüme kadar götürebilen bonzai bir anda korku, öldüğünü düşünme, halüsinasyon gibi etkilere sahip.

1/ 7
Tüyler ürperten rakam: 500 bin bonzai bağımlısı var

HER TÜR ZEHİR VAR

Çeşitli kimyasalların bazı bitkilerin yapraklarına emdirilmesiyle yapılan bonzai, kurutulmuş ot halinde satılıyor. İçiciler, bonzaide floresan tozundan, oto sanayiinde kullanılan spreylere ve fare zehirine kadar envaiçeşit madde olduğunu söylüyor. Verilere göre Türkiye’de yaklaşık 500 bin kişi bonzai kullanıyor.

2/ 7
Tüyler ürperten rakam: 500 bin bonzai bağımlısı var

‘YAŞAYAN ÖLÜLER’

Bu korkunç zehir kullanıcılarda kan basıncında hızlı artış ve nabız yükselmesi, şiddetli ağız kuruluğu, göz kızarıklığı, halüsinasyon hayal görme, ortam seçememe nerede olduğunu hatırlayamama, geçici körlük ve geçici felç durumu etkileri yaratıyor. Geçici felç etkisi nedeniyle de kullanıcılar, ‘yaşayan ölüler’e, yani zombilere dönüyor.

3/ 7
Tüyler ürperten rakam: 500 bin bonzai bağımlısı var

YILDA 400 KİŞİ ÖLÜYOR

- Türkiye’de yaklaşık 500 bin kişi bonzai kullanıyor.

- Bonzai kullananların yüzde 5’i 9-13 yaş aralığında.

- Yılda yaklaşık 400 kişi bonzaiden hayatını kaybediyor.

- Tedavi olmak için AMATEM’e başvuranların sayısı yılda 6 bin civarında.

- En yüksek ölüm oranı yüzde 49 ile İstanbul’da. İkinci şehir yüzde 10 ile Antalya. Üçüncü ise yüzde 7 ile Adana.

4/ 7