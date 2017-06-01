Tüyler ürperten rakam: 500 bin bonzai bağımlısı var
Türkiye'de son yılların en ölümcül uyuşturucu maddesi olan bonzai bağımlılarının sayısında patlama yaşandı. Birer zombi haline gelen bağımlılar, hem kendilerini öldürüyor hem çevrelerine tehlike saçıyor.
Zehir tacirlerinin Türkiye’de yaklaşık 7 yıl önce pazarlamaya başladığı sentetik uyuşturucu bonzai, fiyatının 10 liralara kadar düşmesiyle hızla yayılmaya başladı. Doğal olmayan ortamlarda üretilen bu sentetik madde, son derece büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Tek bir dozda bile ölüme kadar götürebilen bonzai bir anda korku, öldüğünü düşünme, halüsinasyon gibi etkilere sahip.
HER TÜR ZEHİR VAR
Çeşitli kimyasalların bazı bitkilerin yapraklarına emdirilmesiyle yapılan bonzai, kurutulmuş ot halinde satılıyor. İçiciler, bonzaide floresan tozundan, oto sanayiinde kullanılan spreylere ve fare zehirine kadar envaiçeşit madde olduğunu söylüyor. Verilere göre Türkiye’de yaklaşık 500 bin kişi bonzai kullanıyor.
‘YAŞAYAN ÖLÜLER’
Bu korkunç zehir kullanıcılarda kan basıncında hızlı artış ve nabız yükselmesi, şiddetli ağız kuruluğu, göz kızarıklığı, halüsinasyon hayal görme, ortam seçememe nerede olduğunu hatırlayamama, geçici körlük ve geçici felç durumu etkileri yaratıyor. Geçici felç etkisi nedeniyle de kullanıcılar, ‘yaşayan ölüler’e, yani zombilere dönüyor.
YILDA 400 KİŞİ ÖLÜYOR
- Türkiye’de yaklaşık 500 bin kişi bonzai kullanıyor.
- Bonzai kullananların yüzde 5’i 9-13 yaş aralığında.
- Yılda yaklaşık 400 kişi bonzaiden hayatını kaybediyor.
- Tedavi olmak için AMATEM’e başvuranların sayısı yılda 6 bin civarında.
- En yüksek ölüm oranı yüzde 49 ile İstanbul’da. İkinci şehir yüzde 10 ile Antalya. Üçüncü ise yüzde 7 ile Adana.