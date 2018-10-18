Tüyleri diken diken eden detay: Oyuncak bebek gibiydi
Güney Afrika’nın Stellenbosch kasabasında yaşanan toplu tecavüz dehşetinin ayrıntıları tüyler ürpertti.
Güney Afrika’nın Stellenbosch kasabasında meydana gelen olayın ardından, duyan herkesin tüylerini ürperten yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Cesedi bulanların gördüklerine inanamayarak, genç kadını "oyuncak bir bebeğe" benzettikleri ortaya çıktı.
Geçen sene 21 yaşındaki Hannah Cornelius, kendisi gibi öğrenci olan 22 yaşındaki Cheslin Marsh’ı evine götürdü.