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  3. 18 Ekim 2018 10:40

Tüyleri diken diken eden detay: Oyuncak bebek gibiydi

Güney Afrika’nın Stellenbosch kasabasında yaşanan toplu tecavüz dehşetinin ayrıntıları tüyler ürpertti.

Tüyleri diken diken eden detay: Oyuncak bebek gibiydi

Güney Afrika’nın Stellenbosch kasabasında meydana gelen olayın ardından, duyan herkesin tüylerini ürperten yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Tüyleri diken diken eden detay: Oyuncak bebek gibiydi

Cesedi bulanların gördüklerine inanamayarak, genç kadını "oyuncak bir bebeğe" benzettikleri ortaya çıktı.

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Tüyleri diken diken eden detay: Oyuncak bebek gibiydi

Geçen sene 21 yaşındaki Hannah Cornelius, kendisi gibi öğrenci olan 22 yaşındaki Cheslin Marsh’ı evine götürdü.

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Tüyleri diken diken eden detay: Oyuncak bebek gibiydi

Evin önünde bir anda ortaya çıkan 4 erkek, Marsh’ı bıçak ve tornavidayla öldürme tehdidinde bulundu.

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