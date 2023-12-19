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  4. Tüyleri diken diken eden olay: Bir otomobilde çok sayıda piton bulundu

Tüyleri diken diken eden olay: Bir otomobilde çok sayıda piton bulundu

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada 33 piton ele geçirildi.a

Tüyleri diken diken eden olay: Bir otomobilde çok sayıda piton bulundu - Resim: 1

Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullanarak Bulgaristan’dan, Türkiye’ye giriş yapan otomobilde gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı.

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Tüyleri diken diken eden olay: Bir otomobilde çok sayıda piton bulundu - Resim: 2

Aramada, çuvallar içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen 33 piton ele geçirildi.

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Tüyleri diken diken eden olay: Bir otomobilde çok sayıda piton bulundu - Resim: 3

Yılanlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Tüyleri diken diken eden olay: Bir otomobilde çok sayıda piton bulundu - Resim: 4

Gözaltına alınan sürücüye 26 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

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