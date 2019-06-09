Tuz Gölü sahilleri aratmadı
Türkiye’nin 2’inci büyük gölü olan ve eşsiz manzarası ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen Tuz Gölü'ne gelen yerli yabancı turistler, çıplak ayakla gölde yürüyüş yapıyor.
Konya, Ankara ve Aksaray sınırında bulunan Tuz Gölü, yaz aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Kimisi doğa hobisini gidermek, kimisi tuzlu suda yürüyerek şifa bulmak, kimisi ise gezinti amaçlı gelen yerli yabancı turistler, gördükleri manzarayla doğanın tadını çıkarıyor.
Tatil beldelerinde sahil kenarlarını aratmayan ve dünyanın tuz oranı en yüksek göllerinden birisi olan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Göldeki üç işletmeden yılda yaklaşık 2 milyon ton tuz hasadı yapılıyor.
Derinliği 10 ile 20 santimi geçmeyen gölü binlerce yerli yabancı turist ziyaret ederken, beraberinde bölgede Tuz Gölü turizmi canlandı. Tuz Gölü'ndeki tuzdan yapılan sağlık ürünleri ve hediyelik eşyalar ise girişte bulunan tesiste ziyaretçilere sunuluyor. Özellikle havaların ısınması ile birlikte her gün yüzlerce yerli yabancı turist Tuz Gölü’nün eşsiz manzarasını izlemek ve şifalı olduğuna inanılan tuzlu suda çıplak ayakla yürüyebilmek için Şereflikoçhisar yakınlarında Tuz Gölü’nü ziyaret ediyor.