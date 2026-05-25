Üç bölge hariç tüm Türkiye'de sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç tüm yurtta etkili olması beklenen yağışların, özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya merkez kesimleri haricindeki tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Hava tahmin raporuna göre yağışların bazı bölgelerde şiddetini artıracağı öngörülüyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batıda kuzeybatıdan, güney ve doğuda ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23°C
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 28°C
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26°C
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16°C
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23°C