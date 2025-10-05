  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Üç yaşındaki yaramazın boğazından çıkanlar doktorları şoke etti

Üç yaşındaki yaramazın boğazından çıkanlar doktorları şoke etti

Elazığ’da 3 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs, Fırat Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir operasyon ile çıkartıldı.

Kaynak: İHA
Üç yaşındaki yaramazın boğazından çıkanlar doktorları şoke etti - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da bir çocuk evde bulunan 19 tane mıknatısı yuttu. 

1 / 4
Üç yaşındaki yaramazın boğazından çıkanlar doktorları şoke etti - Resim: 2

Çocuğun rahatsızlanması sonucu durumu öğrenen aile hastaneye başvurdu. 

2 / 4
Üç yaşındaki yaramazın boğazından çıkanlar doktorları şoke etti - Resim: 3

Daha sonra çocuk Elazığ’a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuk hastanın yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle çıkardı.

3 / 4
Üç yaşındaki yaramazın boğazından çıkanlar doktorları şoke etti - Resim: 4

Mıknatıslar uzun süre yemek borusunda takılı kaldığı için yemek borusu ve mide girişinde zedelenmeler olurken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

4 / 4