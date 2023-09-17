Uçak biletleri uçunca... Gubetçiler asfalta döküldü

Almanya'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Gazi Sarı, "İzmir'e, Alaçatı'ya, Çeşme'ye gittik, İstanbul'a gittik, düğünlerimiz vardı. 2-2,5 hafta gezdik, şimdi dönüş başladı. Haftaya işbaşı yapacağız. Bu yıl kara yoluyla gidiş ve gelişlerin çok oluşunu, uçak biletlerinin pahalılığına bağlıyorum. O yüzden çoğu insan arabayı tercih ediyor. Bunun yanında ben kendim de yolculuğu seviyorum, o nedenle kendi arabamla gelmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde hem ekonomik olarak daha ucuz, hem de hiçbir şeye bağlı olmuyoruz" dedi.