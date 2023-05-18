Uçak kazasında mucize: 4 çocuk 17 gün sonra ormanda sağ bulundu

AA'nın aktardığına göre 13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığı ve 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı.

Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.