Uçak kazasında ölen genç kadına kahreden veda

5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt’un aslen Elazığlı olduğu, İzmir’de yaşadığı ve evli olmadığı öğrenildi. Gezmeyi çok seven ve farklı yerler görmeyi sevdiği için çok sık seyahat ettiği öğrenilen Bozkurt’un, İstanbul’a bir arkadaşıyla görüşmeye gitmek için bindiği uçak sonu oldu.



