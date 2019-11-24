Uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentinde yerleşim merkezine düştü.
Goma Havalimanı yetkililerinden Richard Mangolopa, düşen uçakta bulunan 17 kişiden kurtulan olmadığını belirtti. Mangolopa, kaza alanında şu ana kadar 24 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.