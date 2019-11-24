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  3. 24 Kasım 2019 15:58

Uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü var

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Uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü var

Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra Goma kentinde yerleşim merkezine düştü.

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Uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü var

Goma Havalimanı yetkililerinden Richard Mangolopa, düşen uçakta bulunan 17 kişiden kurtulan olmadığını belirtti. Mangolopa, kaza alanında şu ana kadar 24 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

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Uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü var

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonundan (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderildiği bildirildi.

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