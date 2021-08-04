Uçakta şoke eden görüntüler: Ağzını tıkayıp koltuğa bantladılar

HER ŞEY UÇUŞ GÖREVLİSİNE 'DOKUNMASIYLA' BAŞLADI

Olaylar, uçuşta zaten birkaç içki içmiş olan 22 yaşındaki Ohio'lu adamın, bir tane daha sipariş etmesiyle başladı. Miami-Dade İlçe Polisi raporu, Berry'ye bardak götüren uçuş görevlisinin kendisini "Bana dokunma" diye uyardığını anlattı.