Uçakta şoke eden görüntüler: Ağzını tıkayıp koltuğa bantladılar
Florida'ya giden Frontier uçuşunda bir yolcu uçağı birbirine kattı. Sonunda vücudu ve ağzı bantlanan adamın yaptıkları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sarhoş bir Frontier yolcusu, uçuş görevlileri onu bir sandalyeye bantlamadan önce ailesinin 2 milyon dolar değerinde olduğunu haykırdı, daha sonra yaptıkları ise internette viral oldu.
Görüntüler, 22 yaşındaki Maxwell Berry'nin Florida'ya giden bir Frontier uçuşunda koltuğuna bantlandığı anı yakaladı. İkinci bir videoda Berry, uçak yere inerken ağzının etrafındaki koli bandından sıyrılarak defalarca "Yardım edin, yardım edin" diye bağırırken görüldü.
HER ŞEY UÇUŞ GÖREVLİSİNE 'DOKUNMASIYLA' BAŞLADI
Olaylar, uçuşta zaten birkaç içki içmiş olan 22 yaşındaki Ohio'lu adamın, bir tane daha sipariş etmesiyle başladı. Miami-Dade İlçe Polisi raporu, Berry'ye bardak götüren uçuş görevlisinin kendisini "Bana dokunma" diye uyardığını anlattı.
Berry daha sonra içkisini gömleğine döktü ve banyoya gitti. İçeriden gömleksiz çıktığında, mürettebat üyeleri, el bagajından temiz bir gömlek çıkarmasına yardım etti.