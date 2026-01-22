Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!

Demir penselerle müdahale edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Viyadükte asılı kalan otomobilde sıkışanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için demir penseler ile aracın metal parçalarını kesti.



