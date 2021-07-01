Üçlü ilişki görüntüleri olay yaratmıştı: Ünlü yönetmen ilk kez konuştu
Ünlü yönetmen Taika Waiti, şarkıcı sevgilisi Rita Ora ve birlikte çalıştığı oyuncu Tessa Thompson’la samimi görüntüleri ile ilgili ilk kez konuştu.
Marvel Sinematik Evreni'nden Thor: Ragnarok ve Thor: Love and Thunder filmlerini çeken Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi, hakkında çıkan üçlü ilişki dedikodularıyla ilgili konuştu. Sevgilisi Rita Ora ve Tessa Thompson ile öpüşürken fotoğraflarının çekilmesi ve sosyal medya üzerinden yayınlanması, ortalığı karıştırmıştı.
OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLER
Taiki Waititi ise böyle bir ilişki yaşıyor olsa bile bunda ne gibi bir sorun olabileceği sorusunu yöneltti.
Boy, What We Do In The Shadows, Hunt for Wilderpeople, Jojo Rabbit gibi yapımların kariyeri gittikçe yükselen yönetmeni Taika Waititi, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düşmüştü.
Müzisyen Rita Ora ve Thor serisinin yıldızlarından Tessa Thompson ile üçlü ilişki içerisinde gibi görünen fotoğraflarının çekilmesi üzerine, Marvel şirketinin durumdan hoşlanmadığı söylentileri de yükselmişti.