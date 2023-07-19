Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan Türkiye'nin sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforunun yaygınlaştırılacağı belirtilerek, "Her ihtiyaca uygun tasarlanan ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı Türkiye genelinde 35'e ulaşacak. Ortalama 100 bin kişinin ağırlandığı plajlarda sayı arttıkça, Türkiye genelindeki şezlong sayısı da yaklaşık 30 bine ulaşacak" denildi.