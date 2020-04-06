Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak?
PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden, online ortamda ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske temini sağlanacağını duyurdu. Peki maske paketinin içerisinde kaç adet olacak? Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...
PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karar ile ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske dağıtılacak.
PTT'nin online alışveriş sistemi 'ePttAVM' üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı.