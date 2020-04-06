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  3. 06 Nisan 2020 10:15

Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak?

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden, online ortamda ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske temini sağlanacağını duyurdu. Peki maske paketinin içerisinde kaç adet olacak? Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...

Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak?

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karar ile ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske dağıtılacak. 

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Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak?

Maske dağıtımı 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki gençleri kapsamıyor.

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Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak?

PTT'nin online alışveriş sistemi 'ePttAVM' üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. 

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Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak?

Yapılan açıklamada, "T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; 

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