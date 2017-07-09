Başbakan, 3. Havalimanı inşaatını inceledi

"YÜZDE 55'İ TAMAMLANDI"



Havalimanına ulaşımın kolaylıkla sağlanacağına dikkati çeken Yıldırım, "Vatandaşlarımızın şehir merkezinden havalimanına ulaşabilmesi için metro bağlantısı yapılıyor. Ayrıca devlet ve otoyolları ile bağlantısını sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak." bilgisini verdi.