Uçurumun kenarında unutulmaz an! 300 metre yükseklikte evlendiler

Evleneceği adamı ilk kez orada gördü

Düzenli olarak spor salonuna giden genç kadın, tırmanış sporuyla ilgilenen 44 yaşındaki Christian Lopez’i ilk kez orada gördü. Fakat adamın da kendisini fark ettiğinden haberi yoktu. İkisi de aylarca sessiz kalıp, birbirlerini hayranlıkla izlemeye devam ettiler, ta ki 2020’nin Mart ayına kadar.

Mart 2020’de Lopez sonunda LeBlond ile konuşmak için bir bahane buldu ve Lopez, genç kadını yemeğe davet etti. Fakat bu daveti reddeden LeBlond, artık aşka inandığından da emin değildi. Lopez yıkılmıştı ama yılmadı, genç kadına zaman verirse sonunda kendisini kabul edeceğini düşünüyordu.

Daha sonra pandemi nedeniyle spor salonu kapandı. İkili bir süre Instagram üzerinden mesajlaşmaya devam ederken, genç kadın ilişkiye bir şans vermekten kendisini alıkoyan şeyin ne olduğunu merak etmeye başladı.

Lopez’in teklifini kabul etti

Genç kadın Pennsylvania’da 80 kilometre uzunluğundaki bir ana patika olan Standing Stone Trail vadisinde 1 hafta boyunca tek başına yürürken, orada tırmanmanın hayalini kuruyordu. Bunu tek başına yapabileceğini kendine kanıtlamak istese de, Chris’in onu sevecek, onu anlayacak ve onunla maceralara atılacak biri olduğunu fark etti. Lopez’in önce çıkma teklifini daha sonra evlenme teklifini kabul etti.

Düğünden önce iki kez rotayı tırmandı

Çılgın çift nişanlandıktan sonra 300 metre yükseklikte Seneca kayalıklarının üzerinde evlenmek istiyordu. Çift evlenmeden önce birkaç kez tırmanmayı denedi ancak genç kadın ilk denemesinden sonra korkmaya başladı. Bunun üzerine LeBlond, düğününden önce iki kez daha rotayı tırmandı ve tüm alıştırmaları işe yaradı.



Düğün kıyafetleriyle yaklaşık 5 saat tırmandılar

LeBlond, konuk listesini oldukça deneyimli dağcılarla sınırladı. Sonunda konuk listesinde sekiz arkadaş ve onların bu anını çekecek bir fotoğrafçı yer alıyordu. Gelin, damat ve fotoğrafçı dağın batı tarafında dolambaçlı bir rota olarak bilinen Plesant Overhangs’i takip ederken, sekiz arkadaş zirveye ulaşmak için daha basit bir yol olan üç saatlik rotayı takip etti. Çiftin zirveye tırmanması yaklaşık 5 saat sürdü.

300 metre yükseklikte evlendiler

LeBlond ve Lopez’in arkadaşları, mutlu çiftin gelmesinden sadece birkaç dakika sonra zirveye ulaştı. LeBlond ve Lopez çifti, 300 metre yükseklikte Seneca kayalıklarının üzerinde ve yemyeşil dağların arasında evlendi. Unutulmayacak bir ana imza atan mutlu çift, arkadaşları tarafından büyük bir coşkuyla alkışlandı ve ortaya inanılmaz bir yankı çıktı. LeBlond bu yankıyı “Bütün evren bizim için kök salmış gibi görünüyordu” şeklinde yorumladı.