Uçurumun kenarındaki türbeye ziyaretçi akını



Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi türbesi ve şehzadelerin türbeleri Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı. Cami cemaatlerinden Halil Karakoç, cami içerisinde bulunan türbe ve şehzade kabirlerinin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığını belirterek, “Burası Peygamber efendimizin sancaktarı Abdülvahabi Gazi hazretlerinin türbesi bulunuyor. Sultan Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Beyazıt ve Beyazıt’ın oğulları Osman, Orhan ve Abdullah’ta burada yatmaktadır. Memleketimizin ziyaret yerlerinden birisi. Buraya Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinden ziyarete gelirler. Buraya dünyanın dört bir yanından geldikleri için çok kalabalık oluyor.” dedi.



