  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Mayıs 2020 17:30

Uçurumun kıyısındaki köy taşınıyor

Çin'in Siçuan eyaletinde 800 metrelik uçurumun tepesinde yaşayan ve evlerine ulaşabilmek için binlerce basamaklık demir merdivenleri kullanan köylülerin bir kısmı kente yerleştirildi.

Uçurumun kıyısındaki köy taşınıyor

Burası Çin'in Siçuan eyaletinde bulunan Liangshan'da bir köy. Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikte bulunuyor.

Evlerine gitmek isteyen köylüler 800 metre uzunluğundaki merdiveni tırmanmak zorunda kalıyordu.

1/ 8
Uçurumun kıyısındaki köy taşınıyor

Bu nedenle köy basında "uçurum köyü" olarak adlandırılıyordu.

2016 yılında manşetlere konu olan köyde yaşam değişiyor.

2/ 8
Uçurumun kıyısındaki köy taşınıyor

84 hanelik köydeki aileler devlet desteğiyle kent merkezine taşınıyor. Çinli yetkililerden yapılan açıklamaya göre köylüler 70 kilometre uzaklıktaki Zhaojue kasabasında yapılan toplu konutlara taşınıyor.

3/ 8
Uçurumun kıyısındaki köy taşınıyor

Tabi taşınma bedavaya değil. Çin'in yoksulluğu bitirme kapsamında yüzde 70'e kadar destek verilse de bütün köylüler taşınmak için istenen paraya sahip değil.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM