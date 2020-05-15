Uçurumun kıyısındaki köy taşınıyor
Çin'in Siçuan eyaletinde 800 metrelik uçurumun tepesinde yaşayan ve evlerine ulaşabilmek için binlerce basamaklık demir merdivenleri kullanan köylülerin bir kısmı kente yerleştirildi.
Burası Çin'in Siçuan eyaletinde bulunan Liangshan'da bir köy. Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikte bulunuyor.
Evlerine gitmek isteyen köylüler 800 metre uzunluğundaki merdiveni tırmanmak zorunda kalıyordu.
Bu nedenle köy basında "uçurum köyü" olarak adlandırılıyordu.
2016 yılında manşetlere konu olan köyde yaşam değişiyor.
84 hanelik köydeki aileler devlet desteğiyle kent merkezine taşınıyor. Çinli yetkililerden yapılan açıklamaya göre köylüler 70 kilometre uzaklıktaki Zhaojue kasabasında yapılan toplu konutlara taşınıyor.