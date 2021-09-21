''Ucuz ev cenneti'' diye bilinen ilimizde kiralar tavan yaptı
''Ucuz ev cenneti'' olarak bilinen Mersin, ev kiralarında en fazla artış yaşanan iller arasında birinci sıraya oturdu. Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Rus personel sayısının 10 bine çıkmasının da kira artışlarında başka bir etken olduğu belirtildi.
Mersin, Türkiye’de ev kiralarında en fazla artış yaşanan iller arasında yüzde 59,2 ile birinci sıraya oturdu. Birkaç ay öncesine kadar bin 500 lira olan kiralık dairelerin fiyatı bir anda 3 bin liraya kadar çıkarken artışların, imar planlarının tamamlanamaması nedeniyle yeteri kadar konut üretilememesi ve bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yapmasından kaynaklandığı belirtildi. Bunun yanında Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde ilk yıllarda 2-3 bin olan Rus personel sayısının 10 bine çıkmasının da kira artışlarında bir başka etken olduğu ifade edildi.
En son Tarsus’ta kurulanla birlikte ikisi devlet, ikisi özel 4 üniversitesi, resmi verilere göre 250 binin üzerinde Suriyelinin yanı sıra yurt içinden de sürekli göç alan Mersin’de ev kiraları tavan yaptı. Uzun yıllar ‘ucuz ev cenneti’ olarak anılan Mersin, son birkaç yılda bu özelliğini tarihe gömdü. Düne kadar gerek satılık gerekse kiralık ev fiyatlarında gıptayla bakılan Mersin’de, bugün artık kiralar 1+1 dairelerde bile bin 700-2 bin lira bandında seyrediyor. Semtine göre 2 bin 500 liraya kadar çıkan kira ücretleri her keseyi zorlarken, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yeniden kente gelen üniversite öğrencilerinin uygun fiyata kiralık ev bulmaları neredeyse imkansız hale geldi.
Mersin’de tavan yapan kira fiyatlarında 2+1 daireler 2 bin 500-3 bin liradan başlarken, orta seviyede 3+1 daireler ise 3-4 bin lira arasında. Bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre Mersin, bu fiyatlarla son bir yılda yüzde 59,2 artış oranıyla Türkiye’nin kira şampiyonu oldu. Ülke genelinde yıllık kira artışları yüzde 34,6 olurken, Mersin bu oranın çok üzerine çıkarak, her keseyi zorlamaya başladı.
"En önemli neden imar planlarının tamamlanmaması”
Mersin’deki kira artışlarının nedenini Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat’a sorduk. Canpolat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin’in birkaç yıl öncesine kadar çok büyük bir cazibe merkezi olduğunu, herkesin gelip yerleşmek istediği güzel bir şehir olduğunu söyledi. Ancak, 2019’dan bu yana Mersin’de kiralık ev konusunda arzla talep arasında ciddi bir dengesizlik oluştuğunu belirten Canpolat, bunu da 4 nedene bağladı. Bunlardan birinin Mersin’in kanayan yarası olan imar planlarının bir türlü tamamlanamaması olduğunu ifade eden Canpolat, “İmar planları tamamlanmadığı için de müteahhitlerimiz konut üretemiyor, belediyeye başvurduğunda imar ruhsatı alamıyor. Bu noktada da arz ve talep dengesi ciddi oranda değişiyor; arz 3 tane, talep 13 tane. Bu da fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Kiraların artmasında bu en önemli neden” dedi.