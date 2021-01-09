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  3. 09 Ocak 2021 12:35

‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı

Dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip Covid-19 salgını sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisine rağbet çoğaldı.

‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı

Hindistan’da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ve vücutta mikrop atma özelliği bakımından yüzyıllardır kullanılan Udi Hindi bitkisi, Türkiye’de ilk olarak mart ayında görülen koronavirüs vakaları sonrası vatandaşların dikkatini çekti. 

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‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtine bitki, yok satmaya başladı.

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‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı

Udi Hindi bitkisi, başta Hindistan ve Malaya Adaları olmak üzere birçok Asya ülkesinde yetişiyor. Udi Hindi, hem zencefil, bal, yoğurt gibi ürünlere karıştırılarak, hem de saf zeytinyağında 1 ay bekletilerek tüketiliyor.

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‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı

‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE İYİ GELİYOR’
Kentte 10 yıldır aktarlık yapan Salih Altunsay, pandemi dönemi öncesinde Udi Hindi bitkisini çok az sayıda kişinin bildiğini belirterek, ‘’Şu anda Udi Hindiyi hem toz, hem de öğütülmemiş şekilde satıyoruz. Bu bitki Hindistan’dan bize ithal olarak geliyor.

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