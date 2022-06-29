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  4. UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi...

UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi...

ABD'nin San Diego bölgesinde gökyüzünde aniden beliren gizemli ışıklar gündeme oturdu.

UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi... - Resim: 1

ABD'de San Diego bölgesinde, önceki gece gökyüzünde görülen gizemli ışıklar heyecan yarattı. 

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UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi... - Resim: 2

Gökyüzünde hareket eden tanımlanamayan cisimlerin videoları Twitter'da da paylaşıldı.

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UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi... - Resim: 3

Işıkların işaret fişeği olduğu yorumları da yapılırken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

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UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi... - Resim: 4

Bir Twitter kullanıcısı, okyanusun üzerinde uçan beş adede kadar ışık topu gördüklerini söyledi. Işıkların yaklaşık bir saat boyunca parlamaya devam ettiğini iddia edildi.

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