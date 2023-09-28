Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var

DHA'nın haberine göre, saldırıya uğrayan A.Y. belinden, kafede müşteri olarak bulunan S.B. ve F.T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.