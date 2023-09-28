Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ve kafedeki 2 müşteri yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Olay saat 11:45 sıralarında meydana geldi. Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta bulunan ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan A.Y.'ye 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan S.B. ve F. T.'ye de isabet etti.
DHA'nın haberine göre, saldırıya uğrayan A.Y. belinden, kafede müşteri olarak bulunan S.B. ve F.T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu. Polis, olay sonrası kaçan A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay sırasında sokakta bulunan bir seyyar satıcı, "Olay anında silah seslerini duymamla birlikte ben hemen tezgahın arkasına saklandım. 5-6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın 2 müşteri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu.