Uğur Şahin açıkladı! Aşılar Türkiye'ye ne zaman gönderilecek?
BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye’ye ne zaman ve ne kadar doz aşı gönderileceği ile ilgili bilgiler verdi.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, salgın durumuna ve aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, salgın durumuna ve aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aşı olan kişilerden alınan verilerin bağışıklık tepkisinin zamanla zayıfladığını gösterdiğini de belirten Şahin ayrıca, üçüncü doz bir aşıya ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.
"Aşının etkinliği altı ay sonra azalıyor, üçüncü doza ihtiyaç var" Şahin, "Araştırmalar, BioNTech / Pfizer aşısının etkinliğinin altı ay sonra yüze 95'ten yaklaşık yüzde 91'e düştüğünü gösteriyor. Aşı korumasını yüzde 100'e ulaştırmak için üçüncü bir doza ihtiyacımız var. Ve sonra, muhtemelen her yıl veya belki de her 18 ayda ek bir güçlendirici aşı olmanın gerekli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.