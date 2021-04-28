"Aşının etkinliği altı ay sonra azalıyor, üçüncü doza ihtiyaç var" Şahin, "Araştırmalar, BioNTech / Pfizer aşısının etkinliğinin altı ay sonra yüze 95'ten yaklaşık yüzde 91'e düştüğünü gösteriyor. Aşı korumasını yüzde 100'e ulaştırmak için üçüncü bir doza ihtiyacımız var. Ve sonra, muhtemelen her yıl veya belki de her 18 ayda ek bir güçlendirici aşı olmanın gerekli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.