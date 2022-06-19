Uğur Şahin'den endişelendiren koronavirüs uyarısı: Zaman ilerliyor...

Sağlık otoritelerine de seslenen Şahin, “Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşı adaptasyonunu en yeni verilere göre yapma imkanına sahip olmak faydalı olacaktır” dedi. Sözcü'nün aktardığına göre BioNTech CEO'su, klinik araştırmaların bugüne kadar koronavirüs ve Omicron için yapılan çalışmalardan farklı olmayacağını çünkü sadece 'spike proteinin birkaç amino asidini değiştireceklerini' sözlerine ekledi. Şahin, önlem alma konusunda ‘zamanla yarışıldığını’ vurguladı. Şahin’in bu açıklaması, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin üreticilerle, Avrupa genelinde Covid-19 hastane başvurularında artışa neden olan ve hızla yayılan BA.4 ve BA.5 alt varyantları için aşı arayışı hakkında talepte bulunduğunu söylemesinin ardından geldi.