Uğur Şahin'den endişelendiren koronavirüs uyarısı: Zaman ilerliyor...
Alman aşı üreticisi BioNTech'in CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.
Dünya genelinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve 538 milyondan fazla insana bulaşan Covid-19 salgınına karşı etkili bir aşı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.
Son dönemde tüm dünyada corona virüsü önlemleri kaldırılmışken, Şahin’den dikkat çeken bir uyarı geldi. BioNTech’in CEO’su, Omicron’un aşıların koruyamadığı bir alt varyantının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.
'ZAMAN İLERLİYOR'
Şahin, "Zaman ilerliyor" derken, BioNTech ve Moderna gibi hızlı mRNA teknolojisini kullanılan aşılarda bile seri üretime geçilmenin üç ayı bulabileceğini söyledi.
Sağlık otoritelerine de seslenen Şahin, “Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşı adaptasyonunu en yeni verilere göre yapma imkanına sahip olmak faydalı olacaktır” dedi. Sözcü'nün aktardığına göre BioNTech CEO'su, klinik araştırmaların bugüne kadar koronavirüs ve Omicron için yapılan çalışmalardan farklı olmayacağını çünkü sadece 'spike proteinin birkaç amino asidini değiştireceklerini' sözlerine ekledi. Şahin, önlem alma konusunda ‘zamanla yarışıldığını’ vurguladı. Şahin’in bu açıklaması, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin üreticilerle, Avrupa genelinde Covid-19 hastane başvurularında artışa neden olan ve hızla yayılan BA.4 ve BA.5 alt varyantları için aşı arayışı hakkında talepte bulunduğunu söylemesinin ardından geldi.