Uğur Şahin'den kanser aşısı müjdesi! İlk sonuçlar umut verici
Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, kanser aşısının müjdesini verdi. Aşının ilk klinik denemelerinin sonuçlarını paylaşan Şahin, yumurtalık ve testis kanseri vakalarında, ölümcül hastalığa neden olan katı tümörlerde küçülme yaşandığını açıkladı.
Corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlayan mRNA aşılarının farklı hastalıkların tedavisinde kullanılması hedefleniyor. BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, ABD’li Pfizer aracılığıyla Covid-19 aşısını tüm dünyaya sunmalarının ardından şimdi de kansere karşı harekete geçti.
YENİ HEDEF KATI TÜMÖRLER
Şirketin kurucularından Uğur Şahin, RNA teknolojisini kan kanserlerine karşı geliştirdiği CAR T-hücre tedavisi ile birleştirerek bu kez katı tümörleri hedef alarak bir ilke imza atmayı hedeflediklerini açıkladı.
CAR-T tedavisi, hastalardan T-hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin alınmasını, ardından bu hücreleri, genetik olarak kanseri hedef alacak şekilde değiştirmeyi içeriyor. Sonrasında geliştirilen bu T hücreleri hastaya enjekte ediliyor.
“GELECEĞE İNANIYORUZ”
Kanser İmmünoterapi Derneği toplantıları için ABD'nin Washington kentine gelen Uğur Şahin, “CAR-T hücre tedavileri katı hücrelerde B hücreli tümörlere göre çok daha zor. Bu nedenle, CAR-T hücrelerinin katı tümörlerde çalıştığına dair henüz önemli bir kanıt yoktur. Ancak doğru hedef ve aşı kombinasyonunun bu sınırlamanın üstesinden gelebileceğine inanıyoruz” dedi.