Ukrayna helikopterleri, Rusya’da petrol tesisini vurdu
Barış umutlarının her geçen gün azaldığı Rusya - Ukrayna savaşında, Ukrayna askeri helikopterleri, Rusya toprakları içinde bir petrol tesisini vurdu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 37’nci gününde müzakere masasından gelen olumlu sinyaller barış umudunu artırırken bir yandan çatışmalar da sürüyor. Sosyal medyada yayınlanan ve bir anda viral olan görüntülerde ise Ukrayna hava araçlarının Rusya toprakları içinde bir petrol tesisini vurduğu görüldü.
Rus ordusunun işgali ile başlayan Ukrayna- Rusya savaşında 36. güne girildi. Son olarak Ukrayna hava araçlarının Rusya toprakları içindeki bir petrol tesisini vurduğu ortaya çıktı. Savaşta ilk kez yaşanan bu gelişme dünya çapında büyük ses getirdi.
Belgorod şehrinin valisi Gladkov, yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle büyük bir yangın çıktığını söyledi. Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya'ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.