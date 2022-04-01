Ukrayna helikopterleri, Rusya’da petrol tesisini vurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 37’nci gününde müzakere masasından gelen olumlu sinyaller barış umudunu artırırken bir yandan çatışmalar da sürüyor. Sosyal medyada yayınlanan ve bir anda viral olan görüntülerde ise Ukrayna hava araçlarının Rusya toprakları içinde bir petrol tesisini vurduğu görüldü.