Ukrayna savaşının yıl dönümünde dünyanın her yerinden barış çağrısı
Rusya’nın bir yıl önce başlattığı Ukrayna'ya saldırıların yıl dönümünde, dünyanın çeşitli yerlerinde protestolar yapıldı.
PARİS
Çeşitli başkentlerde bir araya gelen insanlar barış çağrısında bulundu.
Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağı renklerine büründü
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LVIV
Ukrayna'nın Lviv kentindeki mezarda bir araya gelen halk, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerleri andı
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LONDRA
Londra'da bir araya gelen savaş karşıtları ise Trafalgar Meydanı'nda toplandı
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KIEV
İsviçreli ışık sanatçısı Gerry Hofstetter, savaşın birinci yıl dönümü anısına Kiev'deki postane binasında performans sergiledi
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