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  4. Ukrayna savaşının yıl dönümünde dünyanın her yerinden barış çağrısı

Ukrayna savaşının yıl dönümünde dünyanın her yerinden barış çağrısı

Rusya’nın bir yıl önce başlattığı Ukrayna'ya saldırıların yıl dönümünde, dünyanın çeşitli yerlerinde protestolar yapıldı.

Ukrayna savaşının yıl dönümünde dünyanın her yerinden barış çağrısı - Resim: 1

PARİS

Çeşitli başkentlerde bir araya gelen insanlar barış çağrısında bulundu.

Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağı renklerine büründü

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Ukrayna savaşının yıl dönümünde dünyanın her yerinden barış çağrısı - Resim: 2

LVIV

Ukrayna'nın Lviv kentindeki mezarda bir araya gelen halk, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerleri andı

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Ukrayna savaşının yıl dönümünde dünyanın her yerinden barış çağrısı - Resim: 3

LONDRA

Londra'da bir araya gelen savaş karşıtları ise Trafalgar Meydanı'nda toplandı

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Ukrayna savaşının yıl dönümünde dünyanın her yerinden barış çağrısı - Resim: 4

KIEV

İsviçreli ışık sanatçısı Gerry Hofstetter, savaşın birinci yıl dönümü anısına Kiev'deki postane binasında performans sergiledi

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