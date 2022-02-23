Ukrayna ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar: İşte Donbas krizinde son durum

Elde ettikleri bölgelerde insanların öldürülmesine neden olan 'provokasyonlara' maruz kaldıklarını öne süren ayrılıkçı lider, "Biz kazanacağız. Büyük Rusya’nın yardımı bize zafer getirecek" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın iktidar partisinden kıdemli yetkili ise Kiev’in insanların ana dili olan Rusça’yı konuşmalarını engellediğini söyledi.