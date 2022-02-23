Ukrayna ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar: İşte Donbas krizinde son durum
Dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna krizinin başrollerinden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'de basın toplantısı düzenlerken aynı saatlerde Rusya cephesinden de açıklamalar geldi.
ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, son yaptığı açıklamada, "Avrupa ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz. Batı'dan faha fazla somut adım bekliyoruz" dedi.
Zelenski ayrıca, Kuzey Akım 2 doğalgaz hattı projesinin durdurulma kararının kalıcı olması gerektiğini vurguladı.
Bununla birlikte, Ukrayna’da ayrılıkçı Donetsk Halk Cumriyeti’nin lideri, Vladimir Putin’in partisi olan Birleşik Rusya Partisi'nden kıdemli bir yetkili ile görüştü.
Rusya’ya teşekkür eden Alexander Vladimirovich Zakharchenko, Ukrayna’nın saldırganlığının arttığını söyledi.
Bölgede durumun kritik olduğunu belirten Zakharchenko, seferberlik halinin de tırmandığını kaydetti.
Elde ettikleri bölgelerde insanların öldürülmesine neden olan 'provokasyonlara' maruz kaldıklarını öne süren ayrılıkçı lider, "Biz kazanacağız. Büyük Rusya’nın yardımı bize zafer getirecek" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın iktidar partisinden kıdemli yetkili ise Kiev’in insanların ana dili olan Rusça’yı konuşmalarını engellediğini söyledi.