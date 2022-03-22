Ukrayna'da bebekler için açılan toplu mezarlar kahretti
Rusya'nın işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, Ukrayna'dan gelen acı görüntülere yenileri eklendi. Ülkede ölen bebekler için açılan toplu mezarlar böyle görüntülendi...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bölgeden görüntüler dehşete düşürdü.
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Ukrayna'da vatandaşlar ölenleri gömemediği için toplu mezarlara yerleştiriyor.
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Bazı doktorlar ise hastanenin vurulması sonrası ölen bebekleri gösterdi.
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İşte Ukrayna'dan kan donduran görüntüler.
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