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Ukrayna'da bebekler için açılan toplu mezarlar kahretti

 Rusya'nın işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, Ukrayna'dan gelen acı görüntülere yenileri eklendi. Ülkede ölen bebekler için açılan toplu mezarlar böyle görüntülendi...

Ukrayna'da bebekler için açılan toplu mezarlar kahretti - Resim: 1

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bölgeden görüntüler dehşete düşürdü.

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Ukrayna'da bebekler için açılan toplu mezarlar kahretti - Resim: 2

Ukrayna'da vatandaşlar ölenleri gömemediği için toplu mezarlara yerleştiriyor.

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Ukrayna'da bebekler için açılan toplu mezarlar kahretti - Resim: 3

Bazı doktorlar ise hastanenin vurulması sonrası ölen bebekleri gösterdi.

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Ukrayna'da bebekler için açılan toplu mezarlar kahretti - Resim: 4

İşte Ukrayna'dan kan donduran görüntüler.

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