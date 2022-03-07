Ukrayna'da insanlık dramı: Binlerce kişi trenle ülkesini terk ediyor

HARKOV BÜYÜK YIKIM ALDI

Rus ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Harkov'da da sivillerin başarılı şekilde tahliye edilmesi planlanıyordu. Rus tarafının yeni saldırılarından korkan siviller, bir an önce tahliye olmak için tren istasyonlarına akın etti. Bu anlar ise objektiflere yansıdı. Sivillerin tren istasyonunda büyük kalabalık oluşturduğu görüldü.