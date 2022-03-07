Ukrayna'da insanlık dramı: Binlerce kişi trenle ülkesini terk ediyor
Rusya'nın işgal harekatı başlattığı Ukrayna'da yüzbinlerce insan yerinden oldu. Harkov kentinden kaçmaya çalışan siviller, tren istasyonunda yoğunluk oluşturdu. İşte Ukrayna'da insanlık dramını anlatan acı kareler...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat sabahı verdiği emrin ardından Rus ordusu, Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlattı. Ukrayna tarafı ise işgal girişimine direnerek, Rus ordusunun şehirleri işgal etmesinin önünde durdu. Bu sırada çatışmaların ortasında kalan siviller ise ülkeden çıkış yolu aramaya başladı.
TAHLİYE İÇİN ATEŞKES ANLAŞMASI
Rusya ve Ukrayna, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen müzakerelerde, sivillerin tahliye edildiği bölgeler için geçici ateşkeste karar kıldı. Fakat önceki gün Rus tarafının şehirleri bombalamaya devam etmesi nedeniyle Mariupol'da tahliyeler durduruldu.
HARKOV BÜYÜK YIKIM ALDI
Rus ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Harkov'da da sivillerin başarılı şekilde tahliye edilmesi planlanıyordu. Rus tarafının yeni saldırılarından korkan siviller, bir an önce tahliye olmak için tren istasyonlarına akın etti. Bu anlar ise objektiflere yansıdı. Sivillerin tren istasyonunda büyük kalabalık oluşturduğu görüldü.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÖÇMEN SAYISINI AÇIKLADI
Birleşmiş Milletler, tüm dünyanın merak ettiği verileri de kamuoyu ile paylaştı. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini aktardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verilere yer verildi.