Ukrayna'da kan gövdeyi götürecek: Putin cehennem silahını devreye sokuyor

VAKUM BOMBASI OLARAK DA BİLİNİYOR

Termobarik silahlar aynı zamanda vakum bombaları olarak da bilinirler, patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanan yüksek güçlü patlayıcılardır. Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında.