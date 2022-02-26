Ukrayna'da kan gövdeyi götürecek: Putin cehennem silahını devreye sokuyor
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın beklenmedik direnişiyle karşılaştığını belirten Batılı yetkililer, Rus liderin hedeflerine ulaşmak için ''cehennem silahı'' olarak adlandırılan TOS-1 çok namlulu ağır roketatar sistemini devreye sokacağını iddia etti.
Rusya-Ukrayna çatışmaları bugün 3. gününde. Sabahın erken saatleriyle Kiev'den silah sesleri yükselirken sıcak çatışmanın artık başkentin sokaklarına taşındığı iddia ediliyor. Ukraynalılar bir yandan ordularına destek verip bir yandan Rus güçlerine direnmeye çalışırken Batı'dan korkutan bir uyarı geldi.
PUTİN ÖLÜMCÜL SİLAHINI DEVREYE SOKUYOR
Batılı liderler, ordusunu binlerce makineli tüfek ve ham bomba ile silahlandıran Putin'in, Ukrayna halkının şiddetli direnişinin ardından yeni bir karar aldığı ve yıkıcı termobarik roketleri devreye sokacağını iddia etti.
VAKUM BOMBASI OLARAK DA BİLİNİYOR
Termobarik silahlar aynı zamanda vakum bombaları olarak da bilinirler, patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanan yüksek güçlü patlayıcılardır. Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında.
BİNALARI BİLE PARÇALAYABİLECEK GÜÇTE
Termobarik roketler içeriğinde patlayıcı bir yakıt ve kimyasal karışım içerir. İsmi açıklanmayan Batılı yetkili binaları bile parçalayabilen süpersonik patlama dalgaları gönderen silahın "ayrım gözetmeyen şiddete" neden olacağını belirtti ve ekledi;
'Rusya, Batılı güçlerin sahip olduğu orantılılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı değil."