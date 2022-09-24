Ukrayna'da savaşın yok ettiği kasaba böyle görüntülendi
Ukranya'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı Staryi Saltiv kasabası, savaş nedeniyle harabeye döndü. Savaştan önce 4 bin kişinin yaşadığı kasabanın içler acısı hali objektiflere yansıdı.
Rusya sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Staryi Saltiv, savaşta taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu
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Savaşın izleri daha kasabaya giden yolda kendini gösteriyor. Yol kenarında yanmış çok sayıda askeri araç dikkati çekiyor.
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Top ve roket atışları nedeniyle kasabadaki yollarda çukurlar oluşmuş. Çatışmalar sebebiyle kasaba sakinlerinin büyük çoğunluğu bölgeden ayrılarak daha güvenli yerlere gitmek zorunda kalmış.
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Kasabaya girişteki binalardaki yıkım, bölgede yaşanan çatışmaların boyutunu ortaya koyuyor. Saldırılarda birçok bina yıkılmış veya ağır hasar almış. Staryi Saltiv'in içinde bulunduğu durum savaşın yıkıcı yüzünü yansıtıyor.
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