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Ukrayna'da savaşın yok ettiği kasaba böyle görüntülendi

Ukranya'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı Staryi Saltiv kasabası, savaş nedeniyle harabeye döndü. Savaştan önce 4 bin kişinin yaşadığı kasabanın içler acısı hali objektiflere yansıdı.

Ukrayna'da savaşın yok ettiği kasaba böyle görüntülendi - Resim: 1

Rusya sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Staryi Saltiv, savaşta taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu

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Ukrayna'da savaşın yok ettiği kasaba böyle görüntülendi - Resim: 2

Savaşın izleri daha kasabaya giden yolda kendini gösteriyor. Yol kenarında yanmış çok sayıda askeri araç dikkati çekiyor.

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Ukrayna'da savaşın yok ettiği kasaba böyle görüntülendi - Resim: 3

Top ve roket atışları nedeniyle kasabadaki yollarda çukurlar oluşmuş. Çatışmalar sebebiyle kasaba sakinlerinin büyük çoğunluğu bölgeden ayrılarak daha güvenli yerlere gitmek zorunda kalmış.

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Ukrayna'da savaşın yok ettiği kasaba böyle görüntülendi - Resim: 4

Kasabaya girişteki binalardaki yıkım, bölgede yaşanan çatışmaların boyutunu ortaya koyuyor. Saldırılarda birçok bina yıkılmış veya ağır hasar almış. Staryi Saltiv'in içinde bulunduğu durum savaşın yıkıcı yüzünü yansıtıyor.

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