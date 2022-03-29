Ukrayna'da valilik binasına füzeli saldırı: 7 ölü, 22 yaralı
Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binasına düzenlenen füzeli saldırıda 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Rusya, Ukrayna’daki saldırılarını sürdürürken, Mikolayiv’deki valilik binasını hedef aldı. Sabah saatlerinde füze saldırısına uğrayan binada büyük hasar oluştu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı.
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Binadan kurtarılan bir kişi, “Benim bulunduğum katta bir kadın öldü. Size ne söyleyebilirim ki? Ona sarıldım ve aradan 2 dakika geçti” dedi.
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Kurtarma ekipleri enkaz altındaki arama çalışmalarına devam ederken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.
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