Ukrayna'da yabancı savaşçılara günlük 2000 dolar ödenecek

Bu amaçla devlet kontrolünde resmi bir internet sitesi kurulurken bu site üzerinden belli başlı bazı adımları takip ederek uygun durumdaki adaylar Ukrayna’ya gitmeye ve orduyla birlikte saf tutmaya teşvik ediliyor. Adaylara bu görev için günlü 2 bin dolarlık bir ücret de öneriliyor.

Özellikle İngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerinden Rus işgaline karşı olan, Ukrayna kökenlerine sahip ya da önceden askerlik deneyimi olan kişiler bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Devletin açtığı internet sitesinin dışında bazı özel şirketler de lejyoner alımına başladı ve bu şirketlerin reklamları yabancı ülkelerde internet üzerinden yayınlanmaya başladı.