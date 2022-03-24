Ukrayna'daki yeraltı sığınakları görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Sovyet döneminden kalma yaklaşık 200 senelik savaş sığınaklarına sığınan Ukraynalıların yaşam mücadelesi böyle görüntülendi...
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 29. gününde devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan Odessa kentindeki sığınaklar muhabirler tarafından görüntülendi.
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Sovyet döneminden kalma yaklaşık 200 senelik alanlar ve yeraltı tünelleri, yerel halk tarafından bomba sığınağı olarak kullanılmaya başlandı.
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.
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Açıklamada, 24 Şubat-22 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 626 bin 546 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
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