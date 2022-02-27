Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntüler
Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı.
Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı.
Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna Başkanlık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğalgaz boru hattını patlattığını açıkladı. Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği ifade edildi. Halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu.
LDÜRÜLDÜ Rusya'nın şehirleri işgali sürerken Ukrayna'da savunma halka kadar indi. Silahlanan vatandaşlar Rus güçlerine sokak sokak direnmeye çalışıyor. Bu gelişmeler ışığında 4. gününe giren Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'dan gelen açıklama ile öldürülen Rus askeri sayısı ilan edildi. Buna göre Rusya şimdiye kadar 4 bin 300 asker ve 146 tank kaybetti.
Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiğini duyurduğu Rus askerleriyle ilgili Rusya'dan yalanlamalar gelmişti. Ancak ilerleyen saatlerde esir alınan Rus askerleri ve öldürülen Rusya ordusu mensuplarının görüntüleri de paylaşıldı.