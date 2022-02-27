Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntüler

LDÜRÜLDÜ Rusya'nın şehirleri işgali sürerken Ukrayna'da savunma halka kadar indi. Silahlanan vatandaşlar Rus güçlerine sokak sokak direnmeye çalışıyor. Bu gelişmeler ışığında 4. gününe giren Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'dan gelen açıklama ile öldürülen Rus askeri sayısı ilan edildi. Buna göre Rusya şimdiye kadar 4 bin 300 asker ve 146 tank kaybetti.