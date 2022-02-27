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Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntüler

Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı.

Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntüler - Resim: 1

Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı.

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Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntüler - Resim: 2

Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna Başkanlık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğalgaz boru hattını patlattığını açıkladı. Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği ifade edildi. Halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu.

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Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntüler - Resim: 3

LDÜRÜLDÜ Rusya'nın şehirleri işgali sürerken Ukrayna'da savunma halka kadar indi. Silahlanan vatandaşlar Rus güçlerine sokak sokak direnmeye çalışıyor. Bu gelişmeler ışığında 4. gününe giren Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'dan gelen açıklama ile öldürülen Rus askeri sayısı ilan edildi. Buna göre Rusya şimdiye kadar 4 bin 300 asker ve 146 tank kaybetti.

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Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntüler - Resim: 4

Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiğini duyurduğu Rus askerleriyle ilgili Rusya'dan yalanlamalar gelmişti. Ancak ilerleyen saatlerde esir alınan Rus askerleri ve öldürülen Rusya ordusu mensuplarının görüntüleri de paylaşıldı.

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