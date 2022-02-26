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Ukrayna'dan kaçış sürüyor: Binlerce kişi Polonya'ya sığındı

Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden sonra dünden bu yana yaklaşık 30 bin kişinin, Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini, bu kişilerin neredeyse yarısının mülteci konumunda olduğunu bildirdi.

Ukrayna'dan kaçış sürüyor: Binlerce kişi Polonya'ya sığındı - Resim: 1

Polonya Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü, "Şimdiye kadar gelen kişilerin yaklaşık yarısı savaştan kaçtıklarına dair sözlü açıklamalar yaptı. Bunlar savaş mültecisi olarak kabul edilmesi gereken insanlar. Yerel prosedürlere göre Polonya'ya kabul edilecekler." diye konuştu. 

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Ukrayna'dan kaçış sürüyor: Binlerce kişi Polonya'ya sığındı - Resim: 2

Polonya'da yaşayan Ukraynalıların da sınıra giderek Ukrayna'dan gelen yakınlarını ve dostlarını karşıladıkları görüldü.

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Ukrayna'dan kaçış sürüyor: Binlerce kişi Polonya'ya sığındı - Resim: 3

Polonya, Ukrayna'dan kaçan üçüncü ülke vatandaşlarının da memleketlerine geri gönderilmesi çalışmalarına yardım ediyor. 

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Ukrayna'dan kaçış sürüyor: Binlerce kişi Polonya'ya sığındı - Resim: 4

Polonya'nın ilk aşamada mültecilere yiyecek, tıbbi yardım ve bilgi sağlanması için 8 kabul noktasını açtığı duyurulmuştu.

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