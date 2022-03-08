Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler: Bir ülke harabeye döndü!
Rusya Ukrayna savaşında Rus ordusu başkent Kiev dahil ülkenin birçok şehrini ağır bombardıman altına alırken ülkeden gelen görüntüler yürek burktu.
Ukrayna Rusya savaşında 13. güne girildi. Rusya tarafı kentlerde sıkışan sivillerin tahliyesi için saldırıların durdurulduğunu duyurdu.
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Rusya Savunma Bakanlığı abluka altındaki beş kente sabah 10.00'dan itibaren saldırıların kesildiğini açıkladı.
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Halihazırda 1.5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terketmek zorunda kaldı.
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Ukrayna ordusu ve Ukraynalı milisler şehir savaşına hazırlanırken Rusya, Kiev başta olmak üzere büyük kentleri yoğun bir şekilde bombalıyordu.
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