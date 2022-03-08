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  4. Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler: Bir ülke harabeye döndü!

Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler: Bir ülke harabeye döndü!

Rusya Ukrayna savaşında Rus ordusu başkent Kiev dahil ülkenin birçok şehrini ağır bombardıman altına alırken ülkeden gelen görüntüler yürek burktu.

Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler: Bir ülke harabeye döndü! - Resim: 1

Ukrayna Rusya savaşında 13. güne girildi. Rusya tarafı kentlerde sıkışan sivillerin tahliyesi için saldırıların durdurulduğunu duyurdu. 

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Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler: Bir ülke harabeye döndü! - Resim: 2

Rusya Savunma Bakanlığı abluka altındaki beş kente sabah 10.00'dan itibaren saldırıların kesildiğini açıkladı. 

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Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler: Bir ülke harabeye döndü! - Resim: 3

Halihazırda 1.5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terketmek zorunda kaldı. 

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Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler: Bir ülke harabeye döndü! - Resim: 4

Ukrayna ordusu ve Ukraynalı milisler şehir savaşına hazırlanırken Rusya, Kiev başta olmak üzere büyük kentleri yoğun bir şekilde bombalıyordu. 

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