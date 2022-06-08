Ukraynalı öğrenciler savaşa böyle meydan okudu
Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir grup lise son sınıf öğrencisi, mezuniyetlerini Rusya'nın saldırıları sonucunda enkaz haline gelen okullarında kutladı.
Geleneksel olarak Ukrayna okullarından mezun olan öğrenciler, okul zili son kez çaldığında akranlarıyla birlikte vals yapıyorlar.
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Ancak Ukrayna'daki öğrenciler için, son okul yılı benzeri olmayan bir yıl oldu. Birçoğunun okulu, Rus kuvvetleri tarafından moloz haline getirildi, arkadaşlarını ya da aile üyelerini kaybetti.
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Fakat, Rus güçlerinin bombalamaya devam ettiği Harkov’daki 134 Nolu Okul'dan mezun olan öğrenciler, Ukrayna’nın geleceği için umudun yeşermeye devam ettiğini kanıtlamaya karar verdi.
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Son valslerini yapmak için bir araya gelen öğrenciler, okullarının molozları arasında poz verdi. Lisenin coğrafya öğretmeni Olena Mosolova, “Çocuklarımız için farklı bir ‘son ders zili’ hayal etmiştik ama savaşın ortasında kaldık” dedi.
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