Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, bölgeden bugün dikkat çeken görüntüler geldi. Görüntülerde Ukraynalı sivillerin Rus askerlerinin önünü kesip onları geri püskürttüğü anlar yer aldı. İşte o görüntüler...
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 25’inci güne girilirken, Rus ordusu girdiği şehirlerde sivil halk protestoları ve direnişlerle karşılaşıyor.
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Ukrayna'nın Energodar kentinde Rus askerlerine halkın gösterdiği direniş kameralara yansıdı.
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Rus askerleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmak istedi.
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Havaya açılan ateşe rağmen kalabalık dağılmazken, Rus askerleri hızla bölgeden uzaklaştı.
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