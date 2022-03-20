  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu

Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, bölgeden bugün dikkat çeken görüntüler geldi. Görüntülerde Ukraynalı sivillerin Rus askerlerinin önünü kesip onları geri püskürttüğü anlar yer aldı. İşte o görüntüler...

Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu - Resim: 1

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 25’inci güne girilirken, Rus ordusu girdiği şehirlerde sivil halk protestoları ve direnişlerle karşılaşıyor.

1 / 8
Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu - Resim: 2

Ukrayna'nın Energodar kentinde Rus askerlerine halkın gösterdiği direniş kameralara yansıdı.

2 / 8
Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu - Resim: 3

Rus askerleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmak istedi. 

3 / 8
Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu - Resim: 4

Havaya açılan ateşe rağmen kalabalık dağılmazken, Rus askerleri hızla bölgeden uzaklaştı.

4 / 8