Ukraynalılara sinema salonunda kalaşnikof eğitimi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının üzerinden 14 gün geçti. Rus ordusu, başta Ukrayna’nın başkenti Kiev olmak üzere birçok noktayı vurmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu da tüm imkanlarıyla başkent ve diğer kentleri savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eli silah tutan herkesi orduya katılmaya veya şehirlerini savunmaya çağırmış ve birçok kentte halka silah dağıtılmıştı.