Ukrayna'nın 15 yaşındaki kahramanı: Rus güçlerinin yerini drone'u ile tespit edip..
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kiev'e yaklaşan Rus tanklarının yerini, drone'u ile bulup, etkisiz hale getirilmesini sağlayan 15 yaşındaki bir genç Ukrayna'da en çok konuşulanlar arasına girdi.
Ukrayna başkentinin yakınlarında yaşayan yaşayan 15 yaşındaki Andrii Pokrasa, Kiev ile Zhytomyr arasındaki E40 otoyolu boyunca ilerleyen konvoyu bulmalarına yardım etmesi için doğrudan orduyla temasa geçti. Yetkililer, Pokrasa'nın yardım talebine olumlu yaklaştı.
Pokrasa, drone'unu karanlıkta yakındaki bir alana götürdü, yaklaşan konvoyun fotoğraflarını ve GPS koordinatlarını başarıyla aldı. Ardından babası bunu sosyal medya aracılığıyla Ukrayna ordusuna iletti. Dakikalar sonra, Ukrayna topçusu Berezivka, Kiev şehir merkezinden yaklaşık 40 km uzaklıktaki konvoyu yok etti.
GENCE DAHA FAZLA YETKİ VERİLDİ
Global News’in bildirdiğine göre gencin yöntemi o kadar başarılıydı ki, ordu Pokrosa’ya daha uzun menzilli yüksek dereceli bir insansız hava aracının kontrollerini verdi ve sonuç olarak birkaç Rus tank birimini ve zırhlı aracı imha etmeye devam etti.
"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KONUSUNDA DENEYİMLİ TEK KİŞİ"
Genç drone pilotuyla irtibat kuran bölgesel savunma biriminin komutanı Yurii Kasjanov, "PokrasA, o bölgede insansız hava araçları konusunda deneyimli olan tek kişiydi. O gerçek bir kahraman. Ukrayna'nın kahramanı” dedi.