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Ukrayna'nın Mariupol şehri harabeye döndü

Yaklaşık 1 aydır Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki yıkım kameraya yansıdı.

Ukrayna'nın Mariupol şehri harabeye döndü - Resim: 1

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta birçok sivil yerleşim alanı zarar görürken, büyük bir bölümü yok olan Mariupol kentinden yeni görüntüler ortaya çıktı. 

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Ukrayna'nın Mariupol şehri harabeye döndü - Resim: 2

Mariupol halkı, Rus bombardımanı sonrasında binalarda çıkan yangınların bıraktığı izler, yanmış araçlar, yıkılmış elektrik direkleri ve binaların arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

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Ukrayna'nın Mariupol şehri harabeye döndü - Resim: 3

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol halkına insani yardım dağıtma ve koridor açılarak vatandaşları tahliye etme denemelerinin Rus ordusu tarafından engellendiğini duyurmuştu.

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Ukrayna'nın Mariupol şehri harabeye döndü - Resim: 4

Savaştan önce Mariupol...

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