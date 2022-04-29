Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi!
İki ayı aşkın süredir Ukrayna'daki işgal harekatını sürdüren ve Ukrayna'yı kan gölüne çeviren Rusya ordusu başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreni için gece provası yaptı.
Ukrayna'ya saldırarak ABD ve NATO'nun tepkisini çeken Rusya, 9 Mayıs'ta gövde gösterisine hazırlanıyor.
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Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.
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Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı. Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.
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