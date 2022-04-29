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  4. Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi!

Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi!

İki ayı aşkın süredir Ukrayna'daki işgal harekatını sürdüren ve Ukrayna'yı kan gölüne çeviren Rusya ordusu başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreni için gece provası yaptı.

Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi! - Resim: 1

Ukrayna'ya saldırarak ABD ve NATO'nun tepkisini çeken Rusya, 9 Mayıs'ta gövde gösterisine hazırlanıyor.

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Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi! - Resim: 2

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.

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Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi! - Resim: 3

Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı. Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.

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Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi! - Resim: 4
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